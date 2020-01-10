ИАЦ «Альпари»: Евро обновил минимум перед выходом NFP

На торгах в Европе основные валюты показывают смешанную динамику перед публикацией отчета по американскому рынку труда (NFP). Австралийский доллар и британский фунт торгуются в плюсе, остальные находятся в отрицательной области. Пара евро/доллар снижалась до 1,1085.

Курс доллара растет в ожидании сильных данных по занятости в США. Учитывая более высокие, чем ожидалось, данные по частным платежным ведомостям ADP США на этой неделе, данные NFP могут оказаться выше прогнозов. Корреляции между ними нет, но иногда показатели поддерживают друг друга.

Ожидается, что в декабре в США было создано 164 тыс. новых рабочих мест против 266 тыс. месяцем ранее. Отчет может дать инвесторам дополнительную информацию о состоянии экономики США и прогнозе процентных ставок. После отчета участники рыка опять переключатся на торговую сделку между США и Китаем, а также затухающий конфликт между США и Ираном.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»