ИАЦ «Альпари»: Рубль удержал завоеванные позиции

В четверг, 9 января, по итогам дня рубль закрылся в хорошем плюсе к британцу и незначительно изменился к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0.07%, до 61.29 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0.03%, до 68.03 руб., фунт/доллар – на 2.07%, до 80.04 руб.

После заметного укрепления рубля в среду в четверг он продемонстрировал незначительные изменения к доллару США и евро. Против британца он укрепился на 2% после выступления главы Банка Англии М. Карни. Он заявил, что экономические прогнозы центрального банка, возможно, были слишком оптимистичными, и что он «обсуждает преимущества краткосрочного стимулирования», чтобы подстегнуть рост национальной экономики.

Президент США Дональд Трамп ослабил напряженность, отступив от дальнейших военных действий против Ирана. В итоге цены на нефть упали, а вот пара доллар/рубль удержалась около уровня 61 руб. Вчера торги прошли в узком диапазоне. Сегодня продавцы могут опустить курс доллара до 61,00 руб.

Сегодня днем нефть торгуется в символическом плюсе, на отметке $65,40 за баррель Brent. Большинство основных валют торгуются в плюсе против доллара США. Для нефтяного рынка это положительный фактор. Флэт на уровне 65,33 руб. может затянуться до 16:30 мск. В это время выйдет отчет по американскому рынку труда (Non-Farm Payrolls). Отчет очень важный для доллара США. Если он разочарует рынок, то возобновится рост нефтяных котировок и укрепление рубля до 60,80 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»