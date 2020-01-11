Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 января: 3 050,6001 руб/1 г золота и 35,2800/1 г серебра
11 января 2020
ЦБ РФ с 11 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 050,6001 руб.
- 1 грамм серебра - 35,2800 руб.
- 1 грамм платины - 1 916,4800 руб.
- 1 грамм палладия - 4 175,6699 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,3200 р. (0,11%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,9800 р. (2,70%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
38,3200 р. (2,04%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,9898 р. (0,05%).
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