ИАЦ «Альпари»: Акции МосБиржи могут стать лучшей идеей середины января

С начала 2020 года торги на российском фондовом рынке стартовали хорошим ростом, обновив исторические максимумы. За праздники и первый официальный рабочий день 9 января индекс МосБиржи вырос на 1,35%, до 3118,08 пунктов. А индекс РТС поднялся даже на 2,4%, до 1601,74 пунктов. Это было связано с резким ростом цен на нефть, укреплением рубля и ожиданием публикации сильных макроэкономических показателей по России. Безусловно, большое значение имеют и дивидендные истории российских эмитентов. Важных корпоративных новостей на предстоящей неделе в России будет немного, однако к ним и акциям ряда эмитентов.

«АЛРОСА»: результаты опять будут не блестящими?

В понедельник, 13 января, крупнейший российский алмазодобытчик «АЛРОСА» опубликует операционные результаты за 4 квартал и весь 2019 год. Напомним, что результаты алмазной корпорации за третий квартал 2019 года оказались не блестящими: если добыча алмазов выросла в связи с сезонными факторами на 24% в квартальном исчислении до 12,1 млн каратов, то продажи алмазов в том же квартале упали в квартальном исчислении на 13% до 25,3 млн каратов, а выручка от продаж алмазов по сравнению со вторым кварталом 2019 года упала на 37% до $601 млн. Компания отметила в пресс-релизе, что спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в течение 9 месяцев 2019 года снижался в связи с возросшей макроэкономической неопределённостью. Однако в декабре прошлого года на мировых рынках наметились тенденции к улучшению в связи с прекращением торгового конфликта между США и Китаем. Но вряд ли потребительский спрос на изделия с бриллиантами отреагировал в декабре на это радостное событие так же быстро, как фондовый рынок. Впрочем, предновогодние распродажи могли помочь росту спроса, так что операционные результаты компании уже выглядят интригой. Наша целевая цена по акциям «АЛРОСА» составляет 91,5 руб., рекомендуем «держать» акции.

Обратим внимание на акции Московской биржи

В четверг, 16 января, в Лондоне стартует очередная ежегодная международная конференция для инвесторов в акции компаний из стран CEEMEA (Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки). Обычно такие международные форумы являются площадкой для общения представителей крупных международных инвестиционных фондов и инвестбанков с топ-менеджерами лидирующих корпораций из быстроразвивающихся стран. В данной конференции неоднократно принимали участие и топ-менеджеры крупных российских эмитентов. Так, о своём участии в конференции уже объявили «Роснефть», Московская биржа и ряд других «голубых фишек». Особое внимание на следующей неделе мы рекомендуем уделить динамике акций Московской биржи. Вновь возникший интерес инвесторов к акциям развивающихся стран, в том числе, к бумагам российских эмитентов, оказал положительное влияние на операционные результаты МосБиржи. Напомним, что, согласно ранее опубликованным операционным результатам МосБиржи, за январь-ноябрь 2019 года её оборот составил 36,6 трлн руб., и это без учёта декабрьского ралли. Не исключено, что в ходе конференции МосБиржа может обнародовать некоторые прогнозы по выручке и чистой прибыли за 2019 год, которые обещают быть весьма оптимистичными. Так что в первом квартале акции МосБиржи могут быть достаточно интересной инвестиционной идеей. Наша целевая цена по акциям МосБиржи составляет 115 руб., рекомендуем «держать» акции.

На следующей неделе индекс РТС мы ожидаем в рамках 1600-1640 пунктов, а индекс МосБиржи в интервале 3000-3050 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»