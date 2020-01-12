Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 января: 3 050,6001 руб/1 г золота и 35,2800/1 г серебра ЦБ РФ с 11 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 050,6001 руб.

1 грамм серебра - 35,2800 руб.

1 грамм платины - 1 916,4800 руб.

1 грамм палладия - 4 175,6699 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,3200 р. (0,11%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9800 р. (2,70%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,3200 р. (2,04%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,9898 р. (0,05%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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