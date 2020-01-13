ИАЦ «Альпари»: Рубль дорожает. Надолго ли?

В пятницу, 10 января, на исходе короткой рабочей недели, рубль снова начал расти к доллару и евро. К закрытию торгов курс американского доллара расчётами «на завтра» обвалился на 23 коп. (-0,38%), до 61,06 руб. А курс евро, поразмыслив, решил пойти вниз и упал на 13 коп. (-0,2%), до 67,09 руб. Доллар, таким образом, сейчас находится на уровнях, которых валютные трейдеры не видели с апреля 2018 года, а евро – даже на отметках двухлетней давности, то есть начала 2018 года.

А вот цена нефти сорта Brent не порадовала ростом и в пятницу продолжила снижаться, потеряв к закрытию торгов 0,57%, за баррель к закрытию давали только $64,72. Протесты в Иране, хотя не слишком многочисленные и довольно неясного характера, видимо, заставили нефтяной рынок нервничать в связи с опасениями, что это может вынудить власти Ирана пойти на переговоры с США. Сегодня с утра цена Brent снова падает, понижаясь ещё на 0,36%.

Мировые рынки ожидают, что до конца текущей недели США и Китай, наконец, согласуют окончательно и подпишут первую фазу торговой сделки. Позитив от этой новости представляется отыгранным рынками ещё в прошлом году. На прошлой неделе некоторые американские СМИ высказали предположения, что итоговое торговое соглашение может оказаться трудновыполнимым для Китая, так как вряд ли КНР сможет ежегодно закупать в США сельскохозяйственную продукцию на сумму в $40 млрд без ущерба для своих производителей. Не исключено разочарование инвесторов итогами соглашения, что может в дальнейшем негативно сказаться на цене нефти и курсе рубля.

Мы снова ставим на неоднородную динамику рубля к доллару и евро при открытии торгов. Пока снижаем прогноз по курсу доллара до 60-61,5 руб., а по курсу евро – до 67-68 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»