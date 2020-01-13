Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в интервале 3100-3140 пунктов

13 января 2020

13 января российский фондовый рынок с утра в умеренном плюсе. Индекс Московской Биржи на данный момент подрастает на 0,1%, как и валютный индекс РТС. По нашему прогнозу, сегодняшний торговый день индекс МосБиржи проведёт в интервале 3110-3140 пунктов, а индекс РТС покажет колебания в коридоре 1600-1630 пунктов.

Лучше рынка сегодня выглядят акции «Газпром нефти», дорожающие на 3,35% а также акции «РусГидро» и «ИнтерРАО», прибавляющие на данный момент более 2% каждая. Вероятнее всего, на рост акций, особенно бумаг «Газпром нефти», позитивно влияют ожидания хороших дивидендов. Хуже рынка выглядят бумаги электросетевых компаний - «МРСК Волги» и «МРСК Центра и Приволжья», каждая из которых сегодня теряет более 4% стоимости.

Российский рубль с утра обновил максимумы, укрепляясь по отношению к доллару и евро, однако на данный момент рост несколько иссяк, по отношению к «гринбеку» рубль дорожает только на 0,02%, а по отношению к евро - на 0,08%. Тем не менее, доллар торгуется по-прежнему ниже 61 руб., а евро – ниже 68 руб., то есть на уровнях почти двухлетней давности.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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