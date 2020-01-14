ИАЦ «Альпари»: Итоги недели на белорусском валютном рынке

Белорусский рубль снижается к валютной корзине восьмую неделю подряд, на этот раз – за счет роста курсов доллара и российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,45% до 2,1193 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 0,15% и стоит 2,3532 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 1,79% и стоит 3,4603 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 1,00%.

Всего с начала 2020 года доллар подорожал на 0,75%, евро подорожал на 0,03%, а российский рубль подорожал на 1,64%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 1,05%.

На начавшейся неделе снижение евро на мировых рынках может быть продолжено. В результате к белорусскому рублю евро сильно не изменится, и останется вблизи 2,35. Доллар может подорожать до 2,13 белорусского рубля, а российский рубль может вырасти до 3,52 белорусского рубля за 100 российских.

В декабре 2019 года объем международных резервных активов РБ увеличился на $234,7 млн. (+2,6%), и на 1 января составил $9,394 млрд. в эквиваленте. В целом по итогам 2019 года международные резервные активы увеличились на $2,2 млрд. (+31,2%).

Напомним, что решением Правления Нацбанка с 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 9%. В III квартале прошлого года интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции формируется в соответствии с прогнозными оценками Нацбанка. Ожидается, что в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%. Принятое решение обеспечивает сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2020 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, инфляция ожидается не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»