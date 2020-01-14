ИАЦ «Альпари»: Фунт подкачал, евро приходит в себя

На торгах в Азии доллар США удерживает плюсовые позиции ко многим валютам. Сильнее всех подешевел британский фунт (-0,74%). Он оказался под давлением после публикации статистики в Великобритании.

Ноябрьский показатель производственной активности Британии оказались хуже прогнозов (за исключением строительного сектора), однако показатели за октябрь были пересмотрены на повышение. Индекс ВВП не дотянул до прогнозов. В месячном и годовом исчислении значения оказались хуже предыдущих. Экономика продемонстрировала спад на 0,3% м/ми 0,6% г/г против ожидавшихся 0% м/м и 1,0% г/г.

От ослабления фунта к доллару и евро, пара евро/доллар подскочила до 1,1136. Текущий курс составляет 1,1123. Основной кросс-курс находится на стороне покупателей, тем не менее, ожидается снижение до 1,1105 как минимум. Если от него последует резкий отскок вверх, то нужно смотреть на общее настроение к доллару США. При его ослаблении можно будет целиться в 1,1165.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»