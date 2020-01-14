ИАЦ «Альпари»: Зимнее ралли продолжается

Отечественный рынок ценных бумаг в понедельник завершает сессию смешанными колебаниями - внешний фон остается ровным, но к вечеру цены на нефть пошли вниз, чем оставили рубль без дополнительной защиты, а инвесторов - без значимых торговых идей.

Индекс МосБиржи сегодня продолжил рост в область 3147 пунктов и способен, в общем-то, без особенных усилий добраться до 3160 пунктов теперь. Индекс РТС консолидируется около 1618 пунктов и краткосрочно может торговаться в пределах 1605-1630 пунктов.

Необычно сегодня выглядят акции «ЧЗПСН», которые растут на 16%. В принципе, малоликвидным ценным бумагам не нужен веский повод для роста волатильности, рынок здесь довольно «тонкий», и раскачать его ничего не стоит. Скорее всего, нечто подобное происходит сейчас и здесь.

Бумаги «Газпром нефти» в понедельник тоже движутся вверх, причем весьма динамично, прибавляя почти 5%. Акции сейчас выглядят перекупленными, но при всем при этом потенциал роста здесь сохраняется и составляет не менее 3-4%.

Некоторым биржевым негативом может выступить тема «Северного потока-2»: время идет, а надежд на благополучное завершение строительства трубопровода, который готов на 92%, становится все меньше. Но пока рынок только наблюдает за ситуацией, в которой явно повисла тяжелая пауза.

Рубль к вечеру начал отступать в парах с иностранными валютами. Доллар США восстановился к 61,29 руб. и во вторник может стабилизироваться в пределах 61,20-61,45 руб. Пара евро/рубль выросла к 68,22 руб. и пока будет оставаться, вероятно, в диапазоне 68,05-68,45 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»