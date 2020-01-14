Утренний комментарий ПСБ

В начале недели на глобальных рынках преобладает оптимизм, который связан со скорым подписанием первой фазы торгового соглашения между США и Китаем 15 января. На этом фоне американские индексы продолжают обновлять исторические максимумы. На новые пики вышли и акции компаний технологического сектора. Хорошую динамику демонстрирует индекс MSCI EM (+0,9%) против MSCI World (+0.4%). Напомним, что в текущем году мы ожидаем опережающей динамики развивающихся рынков по отношению к развитым.

Поводом для позитивных настроений послужило и решение министерства финансов США перестать считать Китай валютным манипулятором. КНР взял на себя обязательства воздержаться от конкурентной девальвации и публиковать данные об обменных курсах и внешних расчетах. На этом фоне юань укрепился до максимального за пять месяцев уровня. Из важных данных на утро вторника отметим статистику по торговому балансу КНР: экспорт в декабре вырос на 7,6% г/г (-1,3% в ноябре), импорт увеличился на 16,3% г/г против 0,5% месяцем ранее, что связано с ростом импортных цен. При этом торговый оборот с США в 2019г. упал на 14,6% до $541,2 млрд. По данным СМИ в рамках сделки Китай обязался увеличить закупки товаров США на сумму в $200 млрд. в течение двух лет.

На позитивный лад сегодня инвесторов настраивает динамика фьючерсов на индекс S&P 500 (+0,8%). Азиатские площадки сдержанно отреагировали на данные по Китаю. Из ключевых событий, которые могут повлиять на динамику ключевых индексов отметим выход ИПЦ в США и публикацию отчетности Citigroup, Wells-Fargo и JP Morgan. Аналитики Refinitiv ждут снижения прибыли компаний из индекса S&P 500 на 0,6%. Мы, учитывая более консервативный взгляд на перспективы экономического роста, считаем, что нейтральная динамика EPS сохранится и в этом году. В целом, мы сегодня рассчитываем на продолжение роста американских индексов.

Индекс МосБиржи вчера к концу торгов смог показать сильную динамику (+0,9%) и в очередной раз обновил исторический максимум. Спрос по-прежнему концентрировался во внутренних секторах, также тянули рынок вверх Сбербанк и переписавший максимумы Норникель. Также рост продолжился в акциях металлургов и энергетиков. В условиях отсутствия внутренних инфоповодов, индекс МосБиржи сегодня продолжит следование за мировыми площадками. Сегодня ориентируемся на сохранение умеренно-позитивной динамики с попыткой закрепиться в диапазоне 3150-3200 пунктов. Отметим также дивидендную отсечку в акциях ММК.

Роман Антонов, главный аналитик ПАО Промсвязьбанк