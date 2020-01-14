ИАЦ "Альпари": Умеренный позитив поддержит рынок

В понедельник котировки нефти умеренно снизились. Торги стартовали с отметки $64,6 за баррель марки Brent. К полудню цена поднялась до $64,9, но развернулась, и к американской сессии опустилась к $63,5, минимального значения с 12 декабря. К концу торгов нефть отыграла часть снижения и закрылась вблизи $63,8. Утром вторника «черное золото» торговалось в узком диапазоне, вблизи уровней вчерашнего закрытия.

Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $63,1-64,4 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $62,5-$70,7. В ночь со вторника на среду выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они снизились на 5,9 млн. баррелей.

Основные европейские площадки закрылись в понедельник разнонаправленно, а американские – ростом. Продолжил ралли и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,90%, обновив исторический максимум. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля вырос скромнее, на 0,31%. Среди лидеров роста – «ИнтерРАО» (+6,14%) и «РусГидро» (+3,54%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,29%.

Сегодня утром рынки стран АТР торговались разнонаправленно. Австралия и Япония росли, Шанхай и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3289 п., на 0,02% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня, но успев ночью обновить исторический максимум. Неопределенность на азиатских площадках задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3120-3185 пунктов, по индексу РТС — в диапазоне 1605-1635 пунктов.

В отличие от акций, рубль накануне снизился, прервав ралли, длящееся с начала прошлой недели. По итогам дня на МосБирже, доллар подорожал до 61,2725 руб. (+21,25 коп.). Европейская валюта выросла до 68,2625 руб. (+36,5 коп.). Утренняя стабильность нефтяных котировок приведет к нейтральному открытию торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 60,7-61,9 руб., для европейской валюты — 67,6-68,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»