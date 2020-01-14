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ИАЦ «Альпари»: Рубль по-прежнему остается сильным

14 января 2020

В понедельник, 13 января, рубль укрепился к британскому фунту и подешевел к другим валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,35%, до 61,27 руб., евро/рубль – на 0,54%, до 68,26 руб. Пара фунт/доллар снизилась на 0,15%, до 79,63 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Рубль находился в плюсе около трех часов, затем начал сдавать позиции доллар и евро на фоне негативной динамики цен на нефть. Укрепился он против британской валюты из-за ослабления её на рынке форекс после выхода разочаровывающей статистики.

В ноябре британская экономика росла самыми слабыми темпами за последние семь лет. Отчет по ВВП повысил вероятность того, что Банк Англии снизит процентные ставки в этом месяце.

Во вторник, 14 января, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Важный уровень для покупателей находится на отметке 63,20. Если покупатели потеряют сегодня уровень $64, то им будет сложно потом отыгрывать потери.  Сейчас они способны вернуть курс до $67,50 за 2-3 дня. При падении курса ниже 64 долларов для восстановления потребуется около 2 недель. Позитивным сигналом для продолжения роста выступит повышение цены до $65,50.

Индекс RGBI вырос на 0,49%, до 151,87. На носу налоговый период. Поддержку рисковым валютам оказывают ожидания подписания соглашения между США и Китаем. Несмотря на ослабление рубля и снижение цен на нефть индекс МосБиржи обновил исторический максимум. Утром вышли позитивные данные по торговому балансу в Китае, что придаст российской валюте свежие силы во время открытия Мосбиржи.

Очень много факторов в пользу продолжения укрепления рубля. Считаю, что вчерашний рост пары доллар/рубль был коррекцией к падению с 62,39 руб. до 60,87 руб.  У продавцов доллара достаточно сил, чтобы опустить курс до 60 руб. Его я и буду придерживаться в 1 квартале. На сегодня задача продавцов – вернуть цену к уровню 61 руб. Но пока к 11:00 на валютной секции Московской биржи доллар и евро незначительно растут к рублю: до 61,41 руб. и 68,41 руб. соотвественно.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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