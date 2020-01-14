ИАЦ "Альпари": Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3140-3180 пунктов

Российские фишки утром во вторник торгуются в зеленой зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС – в плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 3140-3180 пунктов. Brent торгуется по $64,21 за баррель, прибавляя 0,02%. Рубль слабеет. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 61,3-61,6 руб., а по паре евро/рубль – 68,3-68,6. Евро/доллар торгуется на отметке 1,114.

Деловая пресса пишет, что покупателем квазиказначеских акций «Газпрома» на $5 млрд стал «Газпромбанк». Акции продавались двумя лотами на Московской бирже в июле и в ноябре, и их купил один покупатель: технически это была УК «Газпромбанк — Управление активами» в интересах своих клиентов — держателей паев ПИФов, которыми управляет компания, уточнил собеседник, знакомый с обстоятельствами размещения. Имена клиентов неизвестны и вряд ли станут известны — внутри фонда может быть любое перемещение пайщиков, и если, к примеру, держатель продал свой пай, это нигде не раскрывается.

«Газпром» сообщил, что в результате сделки доля акций компании в свободном обращении (free-float) увеличилась до 49,61% от уставного капитала. Но Московская биржа отказалась изменять оценку free-float и оставила ее на прежнем уровне — 46%. Она опиралась на решение своего индексного комитета, который принял решение не менять показатель акций в свободном обращении, так как покупатели двух пакетов не раскрыты. При этом теоритически остается вероятность повышения веса «Газпрома» в зарубежных фондовых индексах. Оценка free float в данном случае – вещь субъективная. Так или иначе – это хорошая покупка. Напомним, что наш таргет по акциям газового холдинга составляет $10 (620 – 640 руб.).

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»