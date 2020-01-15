ПСБ: Первое снижение в новом году

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Во вторник российский фондовый рынок продемонстрировал умеренное снижение на нейтральном внешнем фоне. Покупкам в российских активах могла способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где сегодня в течение дня нефть марки Brent пыталась отыграть потери предыдущей сессии, поднявшись выше 64,5 доллара за баррель. При этом динамика внешних фондовых площадок поддержала «медведей». Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,1%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones консолидировался у уровней закрытия предыдущего дня, а индекс S&P500 терял в пределах 0,2%. На таком фоне к 18.20 мск индекс МосБиржи отступил на 0,4%, до 3138 пунктов. Основное негативное влияние на динамику индекса оказали «голубые фишки» – Сбербанк и Норильский никель потеряли порядка 1%, бумаги Газпрома снизились на 0,5%. Лучше рынка торговались РусГидро, Аэрофлот и Система, рост которых составил 13,3%, 3,2% и 3,1% соответственно. Отметим, что сегодняшнее снижение первая коррекция в этом году. Предыдущие 6 сессии наш рынок демонстрировал уверенную восходящую динамику. В результате часть игроков, несмотря на нейтральный внешний фон, могла решить зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, что способствовало коррекционному снижению нашего рынка. При этом с технической точки зрения данное движение не меняет позитивной картины. На графике индекса МосБиржи все тренды смотрят вверх, что говорит в пользу продолжения восходящей динамики. Ближайшими же поддержками для рынка служат краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов октября и проходящий в районе 3030 пунктов, а также уровень 3000 пунктов.



На валютной секции Московской биржи российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,3%, торгуясь в районе 61, 4 рубля, евро прибавил 0,1%, поднявшись до 68,3 рубля. Отметим, что после вчерашнего роста доллара, прошедшего на фоне объявления объемов покупок валюты во исполнение бюджетного правила, сегодня, несмотря на восстановление рынка энергоносителей и разнонаправленную динамику валют развивающихся стран, «медведям» не удалось вернуть себе инициативу и отыграть часть потерь. Однако рост доллар пока укладывается в рамки коррекции и говорить о развороте преждевременно. Из сопротивлений выделим краткосрочный нисходящий тренд ускорение, берущий начало от максимумов декабря и проходящий в районе 61,7 рубля, а также уровень 62 рубля.