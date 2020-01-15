ИАЦ «Альпари»: о причинах силы и слабости валют развивающихся стран в 2019 году

С начала 2020 года российский рубль укрепился к доллару почти на 0,1%, а к евро – на 1,2%, поддержав уже в текущем году свою репутацию как одной из самых сильных валют 2019 года. Тем не менее, рубль в 2019 году среди развивающихся стран показал не самые высокие темпы роста. Ведь за 2019 год российская национальная валюта подорожала к доллару только на 11%, хотя египетский фунт в прошлом году вырос к «гринбеку» на 12%, а самой доходной валютой 2019 года оказалась украинская гривна, подорожавшая к доллару на 16%. Факторами, повлиявшими на укрепление рубля в прошлом году, стали, во-первых, более чем 20%-ный рост цены на нефть Brent, во-вторых, достаточно привлекательные процентные ставки по депозитам и государственным облигациям.

В свою очередь, факторами сенсационного укрепления украинской гривны в 2019 году стали прежде всего обещания президента Украины Владимира Зеленского провести реформы, способствующие устойчивому росту экономики страны. Но по итогам 2019 года экономические успехи Украины оказались весьма скромными. Из успехов эта страна смогла добиться разве что третьего места по экспорту некоторых видов сельскохозяйственной продукции в Евросоюз в объеме всего лишь $7 млрд, а промышленное производство в течение всего второго полугодия не могло преодолеть падающий тренд. Укрепление украинской гривны к доллару в прошлом году было связано не только с красивыми обещаниями президента, но ещё и со спекулятивной активностью керри-трейдеров, которых привлекали высокие процентные ставки, даже несмотря на то, что в этих ставках заложен довольно существенный риск. Суверенные рейтинги Украины по оценкам международного рейтингового агентства Standard & Poor’s Global Ratings, к концу 2019 года находились на уровнях В и В- со «стабильным» прогнозом. Данные рейтинги говорят о том, что неблагоприятные экономические условия могут оказать негативное влияние на платежеспособность эмитента облигаций.

А египетский фунт, также, как и рубль, уступивший в прошлом году украинской гривне в темпах роста, укрепился благодаря растущим ценам на нефть, как и российский рубль, и, кроме того, правительство Египта, преодолев последствия пагубно сказавшейся на экономике многих стран Северной Африки и Ближнего Востока «арабской весны», отказался от привязки национальной валюты к доллару США. И не прогадало, так как череда снижений процентных ставок ФРС в 2019 году значительно ослабила доллар.

Среди валют развивающихся стран одним из основных аутсайдеров 2019 года стала турецкая лира, потеряв за год 8% стоимости по отношению к доллару. Причинами падения стали американские санкции в отношении Турции и разногласия между правительством страны и центральным банком в отношении денежно-кредитной политики, которые, в конечном счёте, привели к отставке главы центробанка Турции.

Более существенное падение к доллару США, чем турецкая лира, показали некоторые другие валюты, например, узбекский сум, подешевевший за год на 11,7%. Причиной стало введение в Узбекистане плавающего валютного курса. Хотя ослабление национальной валюты негативно повлияло на доходы населения Узбекистана, переход к плавающему курсу и некоторые другие нововведения способствовали тому, что в конце прошлого года влиятельный британский журнал The Economist назвал Узбекистан «страной года».

Самым главным аутсайдером 2019 года стало аргентинское песо, которое за год рухнуло на 37,46%. Основной причиной обвала стали высокие государственные долги Аргентины, экономический кризис в стране и признание нового президента страны Альберто Фернандеса, что Аргентина будет стараться погасить долги, но в ближайшее время не сможет этого сделать. Однако в конце 2019 года президент утвердил программу экономических реформ, поставив во главу угла рост благосостояния населения и сокращение дифференциации доходов путём увеличения налогов на самых богатых граждан. Валютному рынку были явно не по душе такие перемены, видимо, аргентинские олигархи начали побыстрее закупаться долларами и выводить капиталы из страны. Тем не менее, успехи экономических реформ в Аргентине, если будут ощутимы уже в 2020 году, могут сделать эту валюту более привлекательной, чем годом ранее.

Продолжение роста цен на нефть будут способствовать укреплению «нефтяных» валют, к которым относятся, российский рубль, казахстанский тенге, а также такие валюты как саудовский риял и египетский фунт. В январе 2020 года по курсу доллара к рублю мы ожидаем 60-63 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»