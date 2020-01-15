Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Евро пытается найти точку опоры

15 января 2020

Во вторник, 14 января, на торгах в Европе основные пары с долларом США продолжают показывать смешанную динамику. Пара евро/доллар снижалась до 1,1120. Покупатели столкнулись с сопротивлением в области 1,1145, а снижение кросс курса евро/фунт усилило давление на них.

На момент написания обзора евро стоит 1,1123. Цена скорректировалась почти на 505 от роста с 1,1085 до 1,1147. Трейдеры сосредоточились на подписании предварительной торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем, поэтому не знают в какой валюте остаться. Позитивные данные по торговому балансу Китая повысили оптимизм в отношении китайской экономики и курса юаня.

Евро готов к укреплению к доллару США, но покупателей сдерживает геополитика. В утреннем обзоре по валютному рынку рассматривалось снижение курса до 1,1125 с последующим ростом до 1,1155.  Стоит придерживаться этого прогнозного сценария и ждать восстановления. Если часовая свеча закроется ниже 1,1113, то прогноз отменится. В этом случае нас ожидает продолжение формирования сложной коррекционной формации от минимума 1,1085.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Правительство Медведева ушло в отставку
Экономика перемен в России
Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономки
Вакансия премьер-министра РФ появилась на сайте SuperJob
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги