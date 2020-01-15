ИАЦ «Альпари»: Евро пытается найти точку опоры

Во вторник, 14 января, на торгах в Европе основные пары с долларом США продолжают показывать смешанную динамику. Пара евро/доллар снижалась до 1,1120. Покупатели столкнулись с сопротивлением в области 1,1145, а снижение кросс курса евро/фунт усилило давление на них.

На момент написания обзора евро стоит 1,1123. Цена скорректировалась почти на 505 от роста с 1,1085 до 1,1147. Трейдеры сосредоточились на подписании предварительной торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем, поэтому не знают в какой валюте остаться. Позитивные данные по торговому балансу Китая повысили оптимизм в отношении китайской экономики и курса юаня.

Евро готов к укреплению к доллару США, но покупателей сдерживает геополитика. В утреннем обзоре по валютному рынку рассматривалось снижение курса до 1,1125 с последующим ростом до 1,1155. Стоит придерживаться этого прогнозного сценария и ждать восстановления. Если часовая свеча закроется ниже 1,1113, то прогноз отменится. В этом случае нас ожидает продолжение формирования сложной коррекционной формации от минимума 1,1085.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»