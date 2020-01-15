ИАЦ «Альпари»: Рублю пора отдохнуть от роста

Вторник, 14 января, был явно не «днём рубля». К закрытию вчерашних торгов обменный курс доллара США расчётами «завтра» перестал позорно падать и вырос на 18 коп. (+0,28%), до 61,45 руб. Обменный курс евро тоже вслед за долларом пошёл вверх и прибавил 12 коп. (+0,18%), укрепившись до 68,38 руб.

Скорее всего, доллар и евро пошли в рост из-за сообщений российского Минфина о намерениях в период с 15 января по 6 февраля текущего года приобретать на открытом рынке иностранную валюту на сумму примерно в 18 млрд руб. в день, что значительно превысит объёмы покупок в декабре и начале января.

На торгах ICE во вторник цена нефти марки Brent скорректировалась вверх, поднявшись за день на 0,25%, до $63,98 за баррель. Сегодня вечером США и Китай должны подписать первую фазу торговой сделки, и это событие, хотя и создаёт слегка оптимистичный фон сырьевым рынкам, но в целом представляется уже отыгранным рынками. Более того, по заявлению американского министра финансов Стивена Мнучина, администрация Белого дома намерена отменить введённые ранее таможенные пошлины для китайских товаров только после подписания второй фазы торговой сделки (здесь неявно подразумевается оговорка «если Китай будет хорошо себя вести», то есть проводить политику в интересах США). Мировые рынки нервничают, и сегодня с утра цена Brent снова идёт вниз, теряя 0,19%.

Мы считаем, что при открытии торгов курс рубля может снизиться. Повышаем прогноз по курсу доллара до 61-62 руб., а по курсу евро – до 68-69 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»