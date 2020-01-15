ИАЦ «Альпари»: Евро продолжит укрепление к доллару до 1,1164

Во вторник, 14 января, торги по евро завершились небольшим снижением. После публикации инфляционных данных в США пара снижалась до 1,1105.

В декабре индекс потребительских цен (CPI) в США вырос 0,2% м/м и 2,3% г/г (прогноз был 0,2% м/м и 2,4% г/г, предыдущее значение 0,3% м/м и 2,1% г/г). Годовой рост CPI не дотянул до прогнозов, но превысил предыдущее значение и был максимальным с октября 2018 года.

Реакция на статистику была недолгой, поскольку участники рынка находятся в ожидании подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем.

Запланированная статистика (GMT +3):

В 12:30 Великобритания опубликует индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за декабрь. Статистика окажет влияние на фунт. Важный показатель по инфляции.

В 13:00 Еврозона заявит об изменении объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. Это окажет умеренное влияние на евро.

В 16:30 США представят индекс цен производителей за декабрь и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за январь.

В 18:30 Минэнерго США опубликует отчет по изменению запасов нефти в стране.

В 21:00 в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга»

Текущая ситуация:

Два дня подряд на исполнение прогнозов сильно влияют свежие порции рыночных и политических новостей. Коррекционная фаза усложняется. Вчера был зафиксирован ложный пробой трендовой линии. Сегодня покупатели вновь пробили трендовую линию на уровне 1,1134. Пробой не рассматривается, так как в 19:00 по Москве представители США и КНР намереваются провести официальную церемонию подписания торгового соглашения в рамках первого этапа переговоров. Событие важное для трейдеров, но уже учтено рынком.

Министр финансов США Мнучин заявил, что таможенные пошлины на китайские товары останутся в действии до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение по второй части торгового договора. Мы всех деталей не знаем, но, похоже, что Китай в проигрышной ситуации.

К сохранившимся тарифам нужно добавить и то, что Китай обязался покупать дополнительно промышленных товаров из США на 80 млрд долларов в следующие два года, и на более 50 млрд долларов больше энергетических товаров.

Сегодня интерес будут представлять комментарии США и Китая к подписанному соглашению. Рынок может неоднозначно отреагировать. Я больше склоняюсь к укреплению евро до 1,1164 (67 гр.).

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»