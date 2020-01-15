ИАЦ "Альпари": Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3100-3140 пунктов

Российские фишки утром в среду торгуются разнонаправленно. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС – в слабом минусе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 3100-3140 пунктов. Brent торгуется по $64,36 за баррель, теряя 0,20%. Рубль слабеет. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 61,3-61,6 руб., а по паре евро/рубль – 68,3-68,6. Евро/доллар торгуется на отметке 1,113.

По информации из деловых кругов массовое открытие генерирующими компаниями «майнинг зон», в которых электроэнергия будет «пережигаться» в криптовалюты, наглядно демонстрирует последствия «чубайсовских» реформ РАО ЕЭС, разрушивших единую систему отечественных энергосетей от Калининграда до Владивостока. В результате возникают дисбалансы по месту и времени между объёмами производства и так называемого платёжеспособного спроса, которые разрешаются таким паразитическим, по сути, способом. Биткоины и другие криптовалюты сегодня выступают в качестве «валют транснационального бизнеса», в том числе — криминального, и спецслужб, которые с их помощью получают возможность практически неограниченного финансирования любых своих операций.

На Западе было много статей, что русский рэкет давно перешел на крипторынок. При этом естественно страдают и миноритарии, которые однозначно проходят мимо соответствующих денежных потоков. Двадцать лет назад электроэнергетика была худшим сектором в России по качеству корпоративного управления. Именно данную ситуацию должен был изменить Анатолий Чубайс и реформа РАО «ЕЭС России». Однако, как мы видим, ничего не поменялось. Вопрос конечно в том числе к основным собственникам, в том числе Газпрому. С нашей точки зрения, ситуация вряд ли изменится в обозримом будущем.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»