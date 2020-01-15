ИАЦ "Альпари": Нефтяные «быки» могут работать спокойно

Сегодня биржи обсуждают вероятность продления странами-членами ОПЕК+ ограничений по добыче сырья до конца 2021 года. О такой возможности говорится в аналитической записке Минэнерго США. К 2021 году, согласно ожиданиям EIA, добыча черного золота странами ОПЕК вырастет примерно на 0,1 млн баррелей в сутки в годовом сопоставлении. При этом в 2020 году EIA ждет снижения суточной добычи на 0,6 млн баррелей в сутки от ОПЕК по сравнению с уровнями 2019 года.

Сама ОПЕК+ приняла решение об углублении ограничений на добычу нефти еще 6 декабря, когда страны-участницы соглашения по заморозке собирались на заседание. На уровне картеля было объявлено, что договоренности продлятся до окончания марта 2020 года, но в EIA считают, что раз альтернативных вариантов у ОПЕК+ нет, значит, остается только согласовывать бесконечные продления.

Для рынка нефти это означает, что «быкам» по сути предоставлена долгосрочная поддержка. Без сдерживания суточных объемов добычи на уровне ОПЕК+ рынок, с его незначительным спросом, захлебнулся бы в нефтяном предложении, а цены резко упали бы.

Сегодня баррель Brent торгуется по $64,20 и может пока колебаться в пределах $63,75-65,00. Среднесрочно, «бочка» североморской смеси останется в диапазоне $62-66.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»