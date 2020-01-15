Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 января: 3 050,5100 руб/1 г золота и 35,5100/1 г серебра ЦБ РФ с 15 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 050,5100 руб.

1 грамм серебра - 35,5100 руб.

1 грамм платины - 1 911,3199 руб.

1 грамм палладия - 4 239,2598 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,5901 р. (0,41%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4100 р. (1,17%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,5200 р. (0,77%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 90,9900 р. (2,19%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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