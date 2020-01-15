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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 января: 3 050,5100 руб/1 г золота и 35,5100/1 г серебра

15 января 2020
ЦБ РФ с 15 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 050,5100 руб.
  • 1 грамм серебра - 35,5100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 911,3199 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 239,2598 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,5901 р. (0,41%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4100 р. (1,17%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,5200 р. (0,77%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 90,9900 р. (2,19%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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