ИАЦ «Альпари»: Евро обновил внутридневной максимум перед открытием торгов в США

На торгах в Европе основные пары с долларом показывают смешанную динамику. В лидерах роста находится единая валюта (+0,23%), в лидерах снижения – австралиец (-0,15%).

Единая валюта на европейской сессии получила поддержку от слабых данных по инфляции в Великобритании. В декабре инфляция неожиданно снизилась до более чем трехлетнего минимума, чем повысили вероятность снижения ставки ЦБ в конце января. Стерлинг снижался до $1.2985. Пара евро/доллар повышалась до 1,1155.

На американской сессии основное внимание будет уделено церемонии подписания торговой сделки в Вашингтоне (19:30 мск). К подписанию уже все готовы, важны подробности сделки, которые должна быть опубликована после. Также запланировано несколько выступлений членов ФРС: Харкер (19:00 мск) и Каплан (20:00 мск).

Очевидно, что на рынке с 19:00 до 20:00 волатильность будет высокая. Для пары евро/доллар промежуточными целями остаются уровни 1,1164 и 1,1195. Если по каким-то причинам давление на евро усилится, то следим за уровнем 1,1115. Если он не устоит, то стоит ожидать новую волну продаж евро с целью 1,1070 к 17.01.20.

Европейская статистика:

Индекс потребительских цен в Великобритании 0.0% за месяц, +1.3% за год (прогноз был 0,2% м/м, 1,5% г/г, предыдущие значения 0,2%м/м 1,5%г/г)

Индекс промышленного производства в еврозоне +0.2% за месяц (прогноз был 0,3%, предыдущее значение -0,9%)

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»