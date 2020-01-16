ИАЦ "Альпари": Политические сюрпризы никто не любит

Российский фондовый рынок в среду вечером пошел вниз, но очень, очень быстро реабилитировался. Отечественное правительство спустя три часа после послания президента Федеральному собранию подало в отставку. Путин, только что обсудивший, согласно новостям, детали своего послания с премьер-министром, поблагодарил Медведева за работу. Речь идет о том, что правительство воспользовалось статьей 117 Конституции (сегодня основной российский документ упоминался слишком часто, но без этого никак), но фактически, в части первой только и говорится о наличии у правительства такой возможности.

О политической нестабильности пока не говорим, это преждевременно. Но сам факт отставки правительства сразу после того, как хозяин Кремля рассуждал о возможности изменения Конституции, ни на какие хорошие мысли не наводит. Что-то тут происходит такое, что требует быстрых решений, которые некогда будет обдумать электорату.

Индекс МосБиржи успел спуститься к 3107 пунктам и отыграть позиции до отметки 3132. При негативном настрое участников рынка он, возможно, легко отступит к 3100 пунктам. Ниже есть поддержка на 3085 пунктах, но если не поступит каких-то сглаживающих новостей, перекупленный рынок легко проскользнет и под нее пока идет стабилизация. Индекс РТС отступил к 1590 пунктам за счет ослабления рубля сейчас, но отыграл до 1602 пунктов. Завтра новая цель снижения находится на отметке 1575 пунктах, опять же, если все покатится вниз.

Сегодня очень интересно выглядят акции «Магнита», которые вырвались за пределы «боковика». Бумага выросла к 3464 руб. и могла бы зацепиться за 3470 руб., но импульса пока не хватает. Перспективы вполне себе нейтральны, но можно ли рассчитывать на продолжение восхождения, увидим чуть позже.

Рубль оказался очень спокойным ввиду политических сюрпризов отечественного розлива. Доллар США консолидируется около 61,58 руб., хотя легко поднимался к 61,65 руб. Понятно, что рынок верит в устойчивость вертикали власти, но любые замены - это риски, и рано или поздно их потребуется учесть. Евро/рубль торгуется по 68,68 руб. и может в четверг продолжать балансировать в пределах 68,35-68,95 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»