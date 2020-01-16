ИАЦ «Альпари»: Рубль сдержанно отреагировал на политические перемены

РВ среду, 15 января, с утра ничто не предвещало политических сенсаций в России, пока к вечеру Россию и мир не сотрясла новость о неожиданной отставке правительства РФ во главе с премьером Дмитрием Медведевым, а также о предстоящем в России в сентябре референдуме по поправкам к Конституции. К закрытию торгов курс доллара США расчётами «на завтра», несмотря на громкие политические события, не изменился, затормозившись на уровне в 61,45 руб. А обменный курс евро продолжил рост и подорожал ещё на 13 коп. (+0,2%), до 68,5 руб.

На должность премьер-министра президент Владимир Путин предложил единственного кандидата – главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Сегодня Госдума рассмотрит вопрос об утверждении предложенного президентом кандидата в должности премьер-министра. С очень высокой вероятностью он будет утверждён, но далее начнётся не слишком спокойный для российских финансовых рынков период формирования нового правительства.

Тем временем США и Китай в среду подписали долгожданную первую фазу торгового соглашения, которое было заключено в большей степени на условиях США, чем Китая. Однако обе стороны понимают, что мир лучше, чем война, пусть это даже только торговая война. В среду цена нефти марки Brent продолжила падение, снизившись на 0,33%, до $63,77 за баррель, по-видимому, в связи с тем, что эта важная новость отыграна, а отставка правительства РФ и связанная с этим неопределённость не на пользу нефтяному рынку, в том числе нашим партнёрам по ОПЕК+. Коммерческие запасы нефти в США в среду преподнесли приятный сюрприз, сократившись за неделю на 2,5 млн баррелей, в то время как аналитики ждали сокращения всего на 474 тыс. баррелей. Сегодня с утра цена Brent подрастает, прибавляя в настоящее время 0,27%.

Мы считаем, что при открытии торгов рубль может немного укрепиться в связи с ростом цены нефти. Пока сохраняем прогноз по курсу доллара в 61-62 руб., и по курсу евро в 68-69 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»