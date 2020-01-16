ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3130-3170 пунктов

Российские фишки утром в четверг торгуются разнонаправленно, однако большинство бумаг находится в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС – в плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 3130-3170 пунктов. Brent торгуется по $64,37 за баррель, прибавляя 0,58%. Рубль слабеет. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 61,4-61,7 руб., а по паре евро/рубль – 68,4-68,7. Евро/доллар торгуется на отметке 1,115.

Вчера в Вашингтоне состоялось подписание первого этапа торгового соглашения. Подписи под пакетом документов поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Первая фаза сделки предусматривает, что в течение двух лет Китай должен нарастить на $200 млрд объем закупаемых у США товаров. В ответ Вашингтон отменил запланированное на декабрь 2019 года повышение пошлин на китайские товары. При этом Трамп решил сохранить уже установленные пошлины в размере 25% на товары из Китая общей стоимостью $250 млрд. Они будут действовать до заключения второго этапа сделки. Глава КНР Си Цзиньпин назвал заключенное соглашение выгодным как для Пекина и Вашингтона, так и для всего остального мира.

На этом фоне американские фондовые индексы достигли рекордных показателей: Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ Composite завершили день на максимумах. Данное событие подтверждает нашу точку зрения, что до выборов Трамп не заинтересован в конфликте и до президентских выборов в США никаких потрясений не будет. То есть «Газпром» и другие нефтегазовые компании можно рекомендовать к покупке.

С экономической линией нового правительства ясности нет. Пока наши мысли, которые надо рассматривать, как здоровую критику, следующие: деньги по материнскому капиталу простимулируют рождаемость в первую очередь в не самых благополучных семьях, что чревато ростом социальных проблем, ростом нагрузки на систему образования, здравоохранения, соцобеспечения и пенсионный фонд. В перспективе также получаем рост доли неквафицированной безработной молодежи. Значительная часть этих средств уйдет на ипотеку, поддержав перегрев цен на жилье и ограничив ресурсы для других типов кредитов.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»