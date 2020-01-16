ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD: ожидается снижение до 1,1127

В среду, 15 января, торги по евро завершились ростом на 0,20%. После подписания торгового соглашения первой фазы между США и Китаем, пара евро/доллар поднялась до 1,1164. Американские фондовые индексы обновили свои рекордные максимумы. Трамп заявил сегодня, что переговоры по второй части соглашения начнутся в ближайшее время.

После первого этапа Китай оказался в проигрышной ситуации. Соединенные Штаты сохранят тарифы на китайские товары до завершения второго этапа торгового соглашения. Об этом заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин. Трамп также заявил, что переговоры по второй части соглашения начнутся в ближайшее время.

На момент написания обзора евро стоит 1,1149. Формация от 1,1085 сложная. В кроссах ситуация смешанная. Очень хотелось рассмотреть рост до 1,1190, но больше видится ослабление евро для нижней линии канала. Балансовая линия выступит поддержкой. Жду падения до 1,1127. Отскока от него может не быть. Структура от 1,1085 до 1,1164 коррекционная. На разворот не похоже.

В 12:30 мск Британия опубликует отчет об условиях кредитования. Оказывает слабое влияние на рынок.

В 15:30 мск ЕЦБ опубликует протоколы заседания по монетарной политике.

В 16:30 мск США заявят об изменении объема розничной торговли за декабрь и числа первичных обращений за пособием по безработице, а также представят производственный индекс ФРС Филадельфии за январь.

В 18:00 мск в США выйдет индекс состояния рынка жилья от NAHB за январь.

В 21:00 мск с речью выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард. Ожидается средняя волатильность на её выступление.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»