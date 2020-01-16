Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 января: 3 065,1699 руб/1 г золота и 35,1000/1 г серебра ЦБ РФ с 16 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 065,1699 руб.

1 грамм серебра - 35,1000 руб.

1 грамм платины - 1 971,1600 руб.

1 грамм палладия - 4 317,5898 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,6600 р. (0,48%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4100 р. (1,15%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 59,8401 р. (3,13%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 78,3302 р. (1,85%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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