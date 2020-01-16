Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Доллар подешевел по всему рынку

16 января 2020

На торгах в Европе основные валюты вышли в плюс. В лидерах роста оказался новозеландский доллар (+0,60%). Единая валюта занимает пятую строчку по доходности (+0,17%). После того как вчера было заключено соглашение о торговле между США и Китаем, участники рынка переключились на макроэкономические показатели.

Инфляция потребительских цен в Германии выросла в декабре на 0,5%. Значение совпало с первоначальным оценками Федерального статистического управления. Кроссы по евро так и показывают смешанную линейку. Это значит, что доллар подешевел ко всем основным валютам.

Китайская газета Global Times заявляет, что китайские аналитики считают, что первая фаза торгового соглашения между США и КНР является честной и сбалансированной сделкой. Именно этого и добавился Китай.

Пара евро/доллар обновила вчерашний максимум на 1,1172. Утренние ожидания с коррекцией до 1,1125 не оправдались. Покупатели удержали оборону на 1,1145. При такой ценовой формации от 1,1085 я не вижу глобального восстановления. Коррекции глубокие. «Бычьи» импульсы непродолжительные и небольшие.

Если не будет негативного катализатора, способного повлиять на настроение риска, возможно, оптимизм продлится еще некоторое время. В 21:00 мск с речью выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард, и здесь может появиться негативный катализатор, если она затронет тему монетарной политики.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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