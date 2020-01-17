ИАЦ "Альпари": Рубль дождался нового премьера

В среду, 15 января, доллар и британский фунт немного подешевели к рублю, евро подорожал. Пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 61,41 руб., фунт/рубль – на 0,04% до 80,01 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,23%, до 68,52 руб.

Вчерашний день был непростым для российской валюты. Она успешно пережила отставку правительства РФ, а также падение нефтяных котировок после публикации отчета Минэнерго США.

Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Фондовый рынок и курс рубля моментально отреагировали снижением. После сообщения об отставке курс доллара резко вырос на 0,71% до 61,81 руб., евро — на 0,70% до 68,86 руб. К окончанию торгов рубль отыграл потери у доллара и фунта. Против евро потери составили 0,23%. Евро подорожал после подписания соглашения первой фазы президентом США Дональдом Трампом и вице-премьером Китая Лю Хэи.

Нефть отреагировала снижением из-за сильного увеличения запасов нефтепродуктов, а также добычи нефти. Согласно представленным данным, запасы нефти за неделю, завершившуюся 10 января, сократились на 2,549 млн баррелей (прогноз был +1,1 млн баррелей). Запасы бензина увеличились на 6,678 млн баррелей (прогноз был +3,246 млн баррелей), запасы дистиллятов – на 8,171 млн баррелей (прогноз был +1,650 млн баррелей). Добыча нефти повысилась на 100 тыс., до 13 млн баррелей в сутки.

Подписание соглашения первой фазы между США Китаем на время исправило ситуацию на рынке. Цена восстановилась до $64,48 за баррель. К закрытию нефть подорожала, чем помогла рублю отыграть потери у иностранных валют.

После отставки российского правительства инвесторы заняли выжидательную позицию. Главный вопрос заключается в том, кто будет назначен премьер-министром?

Сегодня Госдума утвердила Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ. Его кандидатуру предложил Владимир Путин. Раннее он являлся руководителем Федеральной налоговой службы. По реакции рынка на решение Госдумы уже понятно, как его воспринимают инвесторы: есть опасения роста налоговой нагрузки на бизнес и граждан. Доллар к 17:15 мск подрос на 0,4% и достиг 61,66 руб., а евро дорожает к рублю на 0,36% и торгуется на отметке 68,78 руб.

Нефть торгуется в небольшом плюсе. Новостной фон на сегодня скудный. Отчеты по запасам нефти все вышли, поэтому в рамках коррекции можно спокойно сходить до уровня $66 за баррель.

Позиции рубля остаются прочными. Восстановление цен на нефть в рамках коррекции к падению окажет положительный эффект на динамику курса рубля. Нужна пара дней, чтобы инвесторы успокоились по поводу отставки правительства РФ, и потом рубль возобновит укрепление до 60,90 руб. за доллар.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»