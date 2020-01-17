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ИАЦ "Альпари": Рынок вернулся к росту слишком быстро

17 января 2020

Российский фондовый рынок в четверг вернулся к устойчивому подъему. Перестановки в политическом аппарате РФ больше, похоже, россиян не беспокоят - по крайней мере, движений на этой основе и нет. Назначение г-на Мишустина на должность премьер-министра страны рынок оценил большей частью нейтрально. Посмотрим на первые шаги политика в этой роли, но пока ощущения неоднозначные. Новости о подписании США и Китаем первой фазы торгового соглашения тоже прошли как будто незамеченными, и вот это необычно хотя бы потому, что последние полтора года это ожидалось с большим нетерпением.

Индекс МосБиржи сегодня восстановился к 3153 пунктам и может провести пятницу в диапазоне 3140-3165 пунктов. Индекс РТС поднялся в область 1612 пунктов, что адекватно сегодняшним условиям.

Очень красивая картина в бумагах «Магнита». Накануне мы упоминали потенциал роста акций, но сегодняшние торги превосходят смелые ожидания. Сейчас цена вернулась к отметкам с 24 сентября 2019 года и закрепляется около 3618 руб. На рынке говорят, что для восстановления доверия к бумагам «Магнита» потребуется время, но, на самом деле, времени прошло более чем достаточно. Акции выглядят крайне недооцененными, и сейчас, пожалуй, с ними все хорошо. Потенциал подъема - область 3676 руб.

Рубль слегка отступает в парах с иностранными валютами сегодня. Как уже говорилось, любые перестановки во власти - это риск, вчера «россиянин» его игнорировал, сегодня, видимо, не смог. Доллар США подрос к 61,64 руб. и способен закрепиться в пределах 61,50-61,75 руб. Пара евро/рубль стабильна возле 68,62 руб., краткосрочный коридор движения – 68,50-69,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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