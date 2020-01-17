ИАЦ «Альпари»: Политика приостановила укрепление рубля

В четверг, 16 января, рубль ослаб в ожидании перемен в правительстве. К закрытию торгов обменный курс доллара США расчётами «завтра», использовал в полной мере свой шанс на рост и укрепился на 23 коп. (+0,38%), до 61,65 руб. А курс евро прибавил 11 коп. (+0,17%), укрепившись до 68,64 руб.

Госдума в четверг большинством голосов одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства РФ, а президент подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром. Теперь рынку предстоит томительное, хотя, на наш взгляд, не слишком долгое ожидание перемен в правительстве, которые вчера были анонсированы новым премьер-министром. В ожидании перемен рубль ослабевает.

Цена нефти сорта Brent в четверг на ICE выросла на 0,7%, до $64,21 за баррель. Данные о росте ВВП Китая на 6% в соответствии с ожиданиями обеспечили нефтяному рынку немного оптимизма, но ненадолго. Рынок пока, вероятно, по-прежнему обеспокоен будущим сделки ОПЕК+. Сегодня с утра Brent снова дешевеет, теряя 0,37% стоимости.

Мы полагаем, что на открытии торгов динамика рубля может быть смешанной. Мы не меняем на сегодня прогнозы по курсу доллара в 61-62 руб. и по курсу евро в 68-69 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»