ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, ожидается пробой трендовой линии

В четверг, 16 января, торги по евро завершились снижением. Евро подешевел к доллару до 1,1128. Активная фаза снижения выпала на американскую сессию после выхода статистики в США. Индекс розничных продаж за декабрь и индекс деловой активности в Филадельфии за январь превысили ожидания рынка, чем оказали поддержку курсу доллара, а также фондовым индексам, которые достигли новых рекордных уровней.

Ожидания по вчерашнему дню полностью оправдались за исключением «бычьего» всплеска на европейской сессии. После выхода американской статистики, которая оказалась лучше ожиданий рынка, пара евро/доллар снизилась до нижней линии канала 1,1128.

а момент написания обзора евро стоит 1,1139. Цена 14 часов находится в боковом тренде. Трендовая линия на грани пробоя. Учитывая, что осциллятор стохастик находится в зоне покупок, то перед пробоем линии ожидается восстановление цены до 1,1150.

По прогнозу жду падения курса до 1,1111. Из новостей стоит обратить внимание на отчет по инфляции в еврозоне, а также на объем промышленного производства в США.

В 12:00 мск еврозона опубликует об изменении сальдо платежного баланса за ноябрь.

В 12:30 мск Британия представит данные об изменении объёма розничной торговли за декабрь.

В 13:00 мск в еврозоне выйдет индекс потребительских цен за декабрь.

В 16:30 мск Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за ноябрь. США опубликуют данные об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за декабрь.

В 17:15 мск США объявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за декабрь.

В 18:00 мск США опубликуют индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за январь.

В 21:00 мск Baker Hughes опубликует отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»