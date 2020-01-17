Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 января: 3 078,5200 руб/1 г золота и 35,3300/1 г серебра
17 января 2020
ЦБ РФ с 17 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 078,5200 руб.
- 1 грамм серебра - 35,3300 руб.
- 1 грамм платины - 2 044,8199 руб.
- 1 грамм палладия - 4 683,5000 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,3501 р. (0,44%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2300 р. (0,66%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
73,6600 р. (3,74%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
365,9102 р. (8,47%).
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