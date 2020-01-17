ИАЦ «Альпари»: Пара евро/доллар пробила трендовую линию

На торгах на Европе основные валюты торгуются в минусе. Индексу доллара удалось восстановиться до 97,50 пункта на фоне позитивной статистики в США опубликованной во второй половине недели.

Лидером по снижению является британский фунт. На момент написания обзора он подешевел к доллару США на 0,29%. Его продажи спровоцировал отчет по розничным продажам в Великобритании за декабрь. Месячный показатель оказался в отрицательной области, а годовой в три раза меньше прогнозного значения.

После пробоя трендовой линии пара евро/доллар упала до 1,1106. Техническая картина складывается против покупателей. На горизонте появился уровень 1,1070. В понедельник в Штатах выходной день. Падение может ускориться перед длительными выходными. Следите за кроссом евро/фунт. Он сдержал своим ростом евро от падения. Когда пара начнет снижаться, она усилит давление на него.

Европейская статистика:

Индекс потребительских цен в еврозоне +0,3% за месяц, +1,3% за год (прогноз был 0,3% м/м, 1,3% г/г, предыдущие значения -0,3% м/м, 1,3% г/г).

Индекс розничных продаж в Великобритании -0,6% м/м, 0,9% г/г (прогноз был 0,5% м/м, 2,6% г/г, предыдущие значения -0,8% м/м, 0,8 г/г).

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»