ИАЦ «Альпари»: Рубль продолжит укрепление

В четверг, 16 декабря, торги по рублю завершились в минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,4% до 61,66, евро/рубль – на 0,21%, до 68,67 руб., фунт/рубль – на 0,75%, до 80,61 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам на фоне умеренного падения цен на нефть, а также снижения оптимизма наблюдавшегося до подписания соглашения между США и Китаем. Рубль подешевел вместе со всеми валютам emerging markets. Он частично отыграл потери после того, как Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ.

На американской сессии укреплению рубля помешала американская статистика. Индекс розничных продаж за декабрь и индекс деловой активности в Филадельфии за январь. Данные превысили ожидания рынка, чем оказали поддержку курсу доллара, а также фондовым индексам, которые достигли новых рекордных уровней.

В пятницу, 17 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит 64,61 (-0,15%). Сегодня внимание трейдеров будет сосредоточено на индексе промышленного производства США, индексе деловой активности в Мичигане, а также количестве строительств новых домов. Позитивная статистика плюс для нефти, даже несмотря на укрепление доллара. В 21:00 мск выйдет отчет по числу активных буровых установок от Baker Hughes.

Цена нефти находится на уровне, с которого покупатели способны вернуть её на $67,60. Перед выходными вряд ли стоит ожидать активности со стороны покупателей. На 13:00 мск баррель Brent торгуется на отметке $64,87, позиции покупателей остаются сильными. Пара доллар/рубль остается торговаться в боковом тренде, укрепляясь почти на 0,5% до 61,33 руб. Рубль будет испытывать давление из-за предстоящих выходных, но тенденция к укреплению рубля сохраняется. Налоговый период на его стороне.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»