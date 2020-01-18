ПСБ: Заканчиваем неделю на новых максимумах

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В пятницу российский фондовый рынок благодаря позитивному внешнему фону смог продолжить восходящее движение. Так, поддержку нашему ему оказала динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,1%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1%. Также покупкам способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent в ходе торгов предпринимал попытку преодоления уровня 65 долларов за баррель. На таком фоне к 18.00 мск индекс МосБиржи вырос на 1,2%, поднявшись в район 3194 пункта. Лидерами торгов выступили ФСК ЕЭС и ММК, прибавившие порядка 5%. Хуже рынка торговались Распадская и Юнипро, потерявшие 0,9% и 1,5% соответственно. Рост в четверг и пятницу позволили нивелировать коррекцию, прошедшую в середине недели, и вывел индекс МосБиржи на новые исторические максимумы. При этом по итогам недели он поднялся на 2,3%. Отметим, что несмотря на сохранение позитивной технической картины, на что указывают основные тренды, направленные вверх, рынок выглядит перекупленным, что говорит в пользу возможности коррекционного снижение, которое может пройти во второй половине следующей недели.



На валютной секции Московской биржи российский рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,4%, отступив ниже 61,5 рубля, евро упал на 0,7%, торгуясь в районе 68,2 рубля. Пятничное укрепление рубля позволило частично скомпенсировать снижение, продемонстрированное в первой половине недели и вызванное резким ростом ежедневных объемов покупок валюты во исполнение бюджетного правила, которые в январе увеличились вдвое относительно декабрьских значений. Данный фактор продолжит давить на российскую валюту и в рамках следующей недели, однако сохранение аппетита к риску и приближение пика налоговых выплат могут нивелировать его негативное влияние, в результате чего российская валюта в рамках следующей недели перейдет в консолидацию у текущих значений. Отметим, что с технической точки зрения на прошедшей неделе пара USD/RUB пробила краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от декабрьских максимумов, что открывает ей дорогу к 62 рубля.