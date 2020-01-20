ИАЦ «Альпари»: Дорожающая нефть помогла рублю опомниться

В пятницу, 17 января, рубль опомнился, благодаря преимущественно дорожающей нефти, и снова пошёл в рост. В итоге на закрытии валютных торгов курс американского доллара расчётами «на завтра», сдал назад и подешевел на 11 коп. (-0,17%), до 61,55 руб. А курс евро довольно сильно упал, потеряв 41 коп. (-0,6%), до 68,26 руб.

Цена нефти сорта Brent в пятницу тоже добавила рублю оптимизма, так как выросла на 0,4%, до $64,47 за баррель. Из Ливии приходят новости о временном прекращении экспорта нефти, так как армия оппозиционного маршала Хафтара перекрыла ряд нефтеналивных портов страны. Сегодня с утра торги по эталонным маркам нефти открылись с гэпом вверх, Brent на данный момент дорожает уже на 0,77%.

Новый глава правительства Михаил Мишустин рассказал на прошлой неделе о том, какие национальные проекты должны стать приоритетными, и среди приоритетов он видит развития машиностроения, технологий и цифровой экономики. Отчасти это заявление создало позитивный фон на рынке в ожидании, что экономический блок правительства сохранится либо будет усилен.

На выходных пришла новость о том, что рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне «ВВВ-» с сохранением «стабильного» прогноза. В агентстве ожидают, что новое правительство РФ сохранит преемственность в экономической политике.

Мы считаем, что сегодня при открытии торгов рубль снова может попробовать подрасти. Пока оставляем без изменений прогнозы по курсу доллара в 61-62 руб. и по курсу евро в 68-69 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»