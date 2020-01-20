ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю - «Русал» блестит не хуже золота

За первую полноценную рабочую неделю 2020 года, с 13 по 17 января, российский фондовый рынок уверенно рос. Индекс МосБиржи за неделю взлетел на 2,3%, до 3196,88 пункта, а индекс РТС вырос чуть поменьше, на 1,4%, до 1637,75 пункта.

Новости об отставке правительства Дмитрия Медведева и назначении главой нового правительства опытного налоговика и сторонника цифровой экономики Михаила Мишустина как минимум не повлияли на рынок негативно. А вот цена нефти марки Brent на прошлой неделе немного понизилась - на 0,4%, до $64,47 за баррель. Нефтегазовые «фишки» на прошлой неделе не попали в список лидеров роста. В конце недели пришла важная для рынка новость: рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне ВВВ-, сохранив «стабильный» прогноз рейтинга. Для иностранных инвесторов, интересующихся вложениями в российский фондовый рынок, это важный сигнал.

Между тем, лидером роста недели стали акции «Русала», фантастически подорожавшие за неделю на 16,7%, до 37 руб. за акцию. Полагаем, что это можно связывать, во-первых, с бурным ростом цен на алюминий, подорожавший за неделю на Лондонской бирже металлов почти на процент, до $1809 за тонну. Кроме того, на рынке, видимо, вновь активизировались предположения, что «Русал» может возобновить выплаты дивидендов в связи со снижением долговой нагрузки. Наша новая целевая цена акции «Русала» составляет 40 руб., рекомендуем «держать» бумаги.

Аутсайдером недели оказались акции региональной электросетевой компании «МРСК Волги». За неделю акции этой компании потеряли на растущем рынке 4,4% стоимости, подешевев до 0,086 руб. Напомним, что в последний рабочий день 2019 года внеочередное общее собрание акционеров этой компании одобрило дивиденды в размере 0,053946 на акцию. Дивидендная доходность у «МРСК Волги», таким образом, ожидается примерно в 6,3%. Это неплохая доходность, но закрытие реестра для получения дивидендов уже прошло, и, таким образом, падение акций могло быть связано с фиксацией прибыли. Наша целевая цена по акциям «МРСК Центра и Приволжья» составляет 0,09 руб. за акцию, рекомендуем краткосрочно «держать» эти бумаги.

На текущей неделе ожидаем колебаний индекса РТС в рамках 1620-1660 пунктов, а динамики индекс МосБиржи – в диапазоне 3170-3220 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»