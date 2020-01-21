ИАЦ «Альпари»: Биржевые «быки» потрясающе сильны

Российский фондовый рынок сегодня в плюсе, что для последнего времени совсем не новость, а, скорее, устойчивая тенденция. Внешний фон сбалансированный, все спокойно - поводов для распродажи от очередных пиков и нет. Индекс МосБиржи карабкается выше и к сегодняшнему вечеру достиг 3220 пунктов и может двинуться завтра к 3230 пунктам совершенно беспрепятственно. Индекс РТС поднимается к 1646 пунктам, в области 1650 пунктов она постарается закрепиться во вторник.

Очень впечатляет поведение ценных бумаг «Магнита». На прошлой неделе мы говорили о том, что бумагам стоит закрепить свою победу над «боковиком», и для донесшего подъема потребуются веские поводы и доверие рынка. Похоже на то, что долгосрочная перепроданность акций сейчас играет в их пользу: инвесторы активно скупают бумаги, которые сейчас подошли к максимумам за полгода. Сейчас акция торгуется рядом с 3832 руб., и это очень красиво. Если бумага на волне этого импульса дотянется до 3935 руб., можно будет говорить о полной смене тренда.

Неплохо выглядят акции «Аэрофлота», которые взмыли к пикам с ноября 2018 года. В пользу бумаг играет как общий положительный настрой рынка, так и стабильная нефть, и устойчивый интерес потребителей к воздушным перевозкам. Основная интрига сейчас в том, что бумага стоит у верней границы долгосрочного диапазона 90-115 руб., и сможет ли она пробиться дальше, большой вопрос.

К вечеру рублевые пары топчутся в нулях. Доллар США балансирует около 61,61 руб. и пока останется в пределах 61,30-61,70 руб. Евро стабилен возле 68,28 руб., завтра торговый коридор предполагает колебания в диапазоне 68,00-68,60 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»