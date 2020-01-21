ИАЦ «Альпари»: Итоги недели на белорусском валютном рынке (13.01-19.01)

Стоимость валютной корзины растет девятую неделю подряд, на этот раз за счет роста курсов доллара и евро. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,17%, до 2,1228 бел. руб. Европейская валюта выросла на 0,43% и стоит 2,3634 бел. руб. Российский рубль подешевел на 0,22% и стоит 3,4527 бел. руб. за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,03%.

Всего с начала года доллар подорожал на 0,91%, евро — на 0,47%, а российский рубль подорожал на 1,42%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 1,08%.

На начавшейся неделе доллар и евро могут продолжить свой рост. Доллар поднимется до 2,13 бел. руб., евро подорожает до 2,37 бел. руб. А российский рубль сильно не изменится и останется вблизи 3,45 бел. руб. за 100 российских.

В декабре 2019 года объем международных резервных активов РБ увеличился на $234,7 млн (+2,6%) и на 1 января составил $9,394 млрд в эквиваленте. В целом по итогам 2019 года международные резервные активы увеличились на $2,2 млрд (+31,2%).

Решением Правления Нацбанка с 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п., до 9%. В третьем квартале прошлого года интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции формируется в соответствии с прогнозными оценками Нацбанка. Ожидается, что в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%. Принятое решение обеспечивает сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2019 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%, с начала 2019 года вырос на 4,7%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-декабре 2019 года вырос на 1,2% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2020 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, инфляция ожидается не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»