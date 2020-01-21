ПСБ: На открытии ожидаем некоторого ослабления рубля

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



Сегодня перед открытием торгов для рубля сложился умеренно-негативный внешний фон. Наблюдается коррекция на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже 65 долларов за баррель. Плюс к этому, основные валюты EM находятся под давлением, теряя утром в пределах 0,4%. Оба фактора будут оказывать давление на рубль. Также напомним, что для российской валюты негативным фактором выступают повышенные ежедневные объемы покупок во исполнение бюджетного правила. Из позитивных моментов можно выделить налоговый период, пик которого приходится на 27 января. В преддверии этого события предложение валюты со стороны экспортеров будет повышенным, что сдержит ослабление рубля. Учитывая внешний фон, в начале сессии мы ожидаем подъема доллара выше 61,6 рубля, с последующими попытками развить успех и сделать еще один шаг к верхней границе диапазона 61,5 – 62 рубля.



Отметим, что техническая картина также говорит в пользу краткосрочного ослабления российской валюты. В конце прошлой недели пара USD/RUB пробила нисходящий тренд, берущий начало от максимумов декабря, что говорит в пользу возможности продолжения коррекции. При этом ближайшим сопротивлением для американской валюты в текущий момент выступает отметка 62 рубля.



Напомним, что днем ранее основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, доллар потерял символические 0,01%, удержав позиции выше 62,5 рубля, евро подтянулся на 0,1%, закончив день в районе 68,3 рубля.