Комментарии

ИАЦ «Альпари»: EURUSD - покупатели пытаются развить <бычий> импульс

21 января 2020

В понедельник, 20 января, торги по евро завершились ростом на 0,06%. На тонком рынке цена сходила до 1,1077 и вернулась обратно к 1,1098. Активность на рынке была низкой из-за выходного дня в США.

На торгах в Азии цена приблизилась к балансовой линии. Основные валюты демонстрируют смешанную динамику. В плюсе торгуются защитные активы, остальные в минусе. Повышенный спрос на защитные активы сегодня мешает сделать прогноз.

На уровне 1,1085 образовалась поддержка. После вчерашнего отскока проявился разворотный паттерн. Для его реализации необходим прорыв через 1,11. По расчетам, активность покупателей должна начаться после 13:00 мск. Так как была пробита трендовая линия, то по прогнозу жду восстановления до 1,1129. Рост выше сейчас не рассматриваю, поскольку на четверг запланировано заседание ЕЦБ и пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард. А она не в восторге будет от укрепления евро.

Смотрим также за динамикой евро/фунт. Курс британской валюты находится под давлением из-за растущих ожиданий того, что Банк Англии понизит уровень основных процентных ставок. Кросс будет поддерживать покупателей евро.

В 12:30 мск Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за декабрь, а также уровня безработицы и среднего заработка за ноябрь. Оказывает влияние на фунт.

В 13:00 мск Германия и еврозона представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за январь.

В 16:30 мск Канада заявит об изменении объема продаж в производственном секторе за ноябрь. Участники рынка, торгующие «канадцем», реагируют на него по настроению.

В 18:20 мск в Новой Зеландии выйдет индекс цен от GlobalDairyTrade. Оказывает сильное влияние на новозеландский доллар.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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