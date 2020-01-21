ИАЦ «Альпари»: Торги могут начаться снижением

В понедельник, после информации о закрытии нефтяных месторождений в Ливии, торги нефтью начались гэпом наверх, с отметки $64,9 за баррель марки Brent. В утренние часы цена превысила уровень $65, но затем развернулась и отправилась вниз. К вечеру цена опустилась до $64,3, закрыв гэп, а завершились торги чуть выше, вблизи $64,5. Утром вторника снижение котировок продолжилось, утром черное золото торговалось вблизи $64,0 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $63,4-64,7 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $63,1-70,7.

Основные западные фондовые индексы закрылись в понедельник разнонаправленно. Это не помешало российскому рынку продолжить рост. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,72%, превысив отметку 3200 пунктов и обновив исторический максимум. Долларовый индекс РТС вырос меньше, на 0,54%. Среди лидеров роста – «Магнит» (+6,4%) и «Русал» (+6%). Американский индекс Dow 30 при этом в пятницу вырос на 0,17%, а в понедельник американский рынок был закрыт в связи с Днем рождения Мартина Лютера Кинга.

Утром вторника основные индексы стран АТР дружно снижались на 0,2-2,6%. Пессимизм может быть связан с пересмотром МВФ прогнозов глобального роста в сторону понижения. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3312 п., на 0,38% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение азиатских рынков и корректировка нефтяных котировок задают неблагоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3185-3250 пунктов, по индексу РТС — 1630-1660 пунктов. Сегодня ММК опубликует производственные результаты за прошлый год.

Иностранные валюты изменились к рублю в понедельник незначительно и разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже, доллар подешевел до 61,5475 руб. (-0,75 коп.). Европейская валюта выросла до 68,3300 руб. (+6,75 коп.). Утреннее снижение нефтяных котировок окажет давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 60,9-62,2 руб., для европейской валюты — 67,6-69,0 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»