ИАЦ «Альпари»: Рубль и нефть незначительно просели

В понедельник, 20 января, рубль, начав торги ростом, в течение дня так и не определился с направлением дальнейшего движения, но доллар и евро не смогли в полной мере воспользоваться растерянностью рубля. Как результат, к закрытию торгов обменный курс доллара расчётами «завтра» хоть и вырос, но всего лишь на 1 коп. (+0,02%), до 61,56 руб. А курс евро смог подняться всего на 5 коп. (+0,07%), до 68,31 руб.

Российские телеканалы сообщили, что до конца текущей недели может стать известным новый состав правительства РФ. Однако в Кремле фактически опровергли эту новость заявлением о том, что глава правительства Михаил Мишустин пока не обращался к президенту с предложениями о новом составе кабинета министров, что убавило рыночный оптимизм.

Сегодня в швейцарском Давосе открывается очередной международный экономический форум, в котором примут участие президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также президент Украины Владимир Зеленский. В форуме примет участие ряд важных представителей российского крупного бизнеса, однако пока неясно, кто возглавит официальную делегацию правительства, когда все действующие вице-премьеры и министры сейчас находятся в статусе «исполняющих обязанности».

Ранее ожидалось, что на давосский форум поедут министр экономического развития Максим Орешкин и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Между тем, МВФ, представители которого каждый год принимают участие в этом важном для международного бизнеса событии, накануне обнародовал первую оценку роста мировой экономики в 2019 году, составившего всего 2,9%. В 2020 году МВФ ожидает роста мирового ВВП уже на 3,3%, а в 2021 году – на 3,4%.

Цена нефти марки Brent в Лондоне в понедельник вела себя, как и российский рубль, ни шатко, ни валко, и просела на 0,03%, до $64,45 за баррель. Вероятно, просадка случилась на ожидании публикации коммерческих запасов нефти в США в среду, так как пока новостной фон, связанный с резким сокращением экспорта нефти из Ливии, благоприятствует росту цен. Сегодня с утра Brent дешевеет уже более существенно, теряя 0,74% стоимости.

Ожидаем, что сегодня с утра рубль может немного снизиться на фоне дешевеющей нефти. Но наши прогнозы по курсу доллара в 61-62 руб. и по курсу евро в 68-69 руб. пока сохраняются.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»