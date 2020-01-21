Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 января: 3 081,3201 руб/1 г золота и 35,6900/1 г серебра
21 января 2020
ЦБ РФ с 21 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 081,3201 руб.
- 1 грамм серебра - 35,6900 руб.
- 1 грамм платины - 2 025,5601 руб.
- 1 грамм палладия - 5 084,6499 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,0300 р. (0,07%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0600 р. (0,17%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,5700 р. (0,77%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
399,9400 р. (8,54%).
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