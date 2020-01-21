ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС ожидаем в интервале 1610-1640 пунктов

Сегодня, 20 января, российский фондовый рынок минусует. Индекс Московской Биржи в данный момент падает на 0,19%, а долларовый индекс РТС теряет даже 0,95%. Мы прогнозируем, что сегодня индекс РТС проведёт торги в коридоре 1610-1640 пунктов, а индекс МосБиржи покажет размах в 3190-3220 пунктов.

На падающем рынке сегодня бурно растут акции банка «ВТБ», дорожающие на 3,67%, а также бумаги энергокомпании «Юнипро» (+0,97%) и акции группы Polymetal (+0,85%). На фоне падающих цен на нефть инвесторы перекладываются в бумаги других надёжных эмитентов. Динамику хуже рынка одновременно показывают акции металлургических гигантов, например, обыкновенные акции «Мечела» (-3,2%) и бумаги «Русала», дешевеющие на 3,1%.

Торги на валютном рынке открылись сегодня гэпом доллара и евро вверх, на данный момент по отношению к доллару рубль снижается на 0,36%, а по отношению к евро - на 0,4%. Доллар уже снова близок к цели в 62 руб.

Сегодня в Давосе открывается очередной ежегодный международный экономический форум. В этом году форум обещает быть представительным в отношении участвующих в нём политиков. Так, на форуме планируется выступление президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также генсека ООН, главы МВФ и даже генсека НАТО. Об участии в давосском форуме заявил и президент Украины Владимир Зеленский. От России в форуме участвует теперь уже и.о. министра экономического развития Максим Орешкин, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев и представители ряда крупных российских корпораций.

«Гвоздём программы» в этом году будет, разумеется, выступление юной экологической активистки Греты Тунберг и её «оппонента» Дональда Трампа, который, напомним, вывел США из Парижского соглашения по климату. Похоже, что экологический фокус данного мероприятия и особенно выступление Греты Тунберг специально предназначены для того, чтобы «заболтать» более острые проблемы социального неравенства и экономического неравенства между странами. А об этих проблемах уже накануне форума заявляла директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. По мнению главы МВФ, бедность и социальное неравенство могут послужить причинами новой «Великой депрессии» во всём мире.

Впрочем, в ближайшее время кризис мировой экономике вряд ли угрожает. Даже по оценкам самого Международного валютного фонда, в 2019 году мировая экономика выросла на 2,9%. В текущем году фонд прогнозирует более существенный рост, на 3,3%, а в 2021 году – даже на 3,4%. Росту будут способствовать, по оценкам экспертов МВФ, разрешение торгового конфликта между Китаем и США, а также стимулирующая монетарная политика, проводимая во многих странах.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»