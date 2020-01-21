ИАЦ «Альпари»: Сильный рубль теряет позиции без нового правительства

В понедельник, 20 января, торги на Мосбирже проходили относительно спокойно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,01%, до 61,54 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,10%, до 68,33 руб., фунт/рубль – на 0,05%, до 80,12 руб.

Амплитуда ценовых колебаний в рублевых парах была слабой из-за празднования в США Дня Мартина Лютера Кинга. Участники рынка в принятии торговых решений опирались на оптимизм, связанный с подписанием промежуточного торгового соглашения между США и Китаем с последующей корректировкой на налоговый период и снижение цен на нефть.

Во вторник, 21 января, баррель Brent стоит $64,86 (-0,39%). Если с приходом американских игроков цена не восстановится до $65,50, то возрастут «медвежьи» настроения, которые могут вызвать падение цен на нефть до $62,30. Покупателям нельзя медлить. Нужно действовать с открытия европейской сессии. Пробой уровня $63,60 будет сигнализировать о том, что продавцы нацелились в уровень $60 и начали набирать силу.

За последние 24 часа между парой доллар/рубль и нефтью корреляция составляет минус 0,16. Раскорреляция может быть обусловлена реализацией бюджетного правила. В связи с этим утреннее снижение нефтяных котировок может не отразиться на рубле, но и не даст укрепиться ему.

В Азии основные валюты демонстрируют смешанную динамику по отношению к доллару США.

Возможно, участники рынка ждут завершения формирования нового правительства. Если его формирование затянется, то это негативно скажется на спросе ОФЗ и, соответственно, на рубле. К 13:30 мск рубль бодро снижается вторника на фоне дешевеющей нефти и общего ухудшения рыночной конъюнктуры. Стоимость нефти снижается на 1,5% — до $64,24 за баррель Brent.

Курс доллара расчетами «завтра» уже достиг 61,74 рубля, курс евро находится на отметке 68,57 рубля. Рубль по-прежнему сохраняет шанс вернуться к уровню 61 руб. за доллар США. С точки зрения технического анализа рублю ничего не угрожает.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»