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ПСБ: Вновь нет поводов для роста рубля

22 января 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием нашего рынка для рубля сложился умеренно-негативный внешний фон. И если основные валюты развивающихся стран в начале дня консолидируются у уровней закрытия вторника, то внешним поводом для продаж в рубле выступит динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается, отступая в район 64,4 доллара за баррель. Учитывая это, а также сохранение давления на российскую валюту со стороны внутренних факторов в виде объемов покупок валюты по бюджетному правилу, мы ожидаем некоторого ослабления рубля в начале торгов. В дальнейшем, учитывая возможность снижения ближайшего фьючерса на нефть марки Brent к нижней границе диапазона 64 – 66, а также волны продаж в валютах EM, доллар в ходе сессии может предпринять попытку преодоления уровня 62 рубля, который выступает ближайшим сопротивлением, и закрепления в верхней части диапазона 61,5 – 62,5 рубля.

Отметим, что с технической точки зрения, на графике пары USD/RUB сформировался краткосрочный восходящий тренд, который в текущий момент выступает ближайшей поддержкой для американской валюты. В случае же преодоления уровня 62 рубля, следующими сопротивлениями для доллара станут отметка 62,5 рубля и среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября прошлого года и проходящий в текущий момент чуть ниже 63 рублей.

Напомним, что днем доллар и евро прибавили по отношению к рублю 0,5% и 0,4% соответственно. Снижение происходило на фоне давления на большинство валют развивающихся стран, потери которых по итогам торгов составили 0,2-0,6%, и преобладания продаж на рынке энергоносителей.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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