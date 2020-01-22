ПСБ: Сегодня рассчитываем на консолидацию индекса у текущий уровней с попыткой возобновления роста к недавним максимумам

В середине недели в фокусе участников рынков остается ситуация со вспышкой пневмонии в Китае обусловленной вирусом нового типа. Переходу инвесторов к консервативной позиции способствовал и первый случай выявления подобного заболевания в США. Миллионы жителей КНР готовятся к поездкам во время празднования Нового года по лунному календарю, что создает угрозу распространения вируса. На этом фоне вчера снижались акции авиакомпаний, под угрозой и туристический сектор. Определенное давление на настроения на мировых рынках оказали и заявления президента США Д. Трампа, который вновь объявил о готовности ввести тарифов на импорт автомобилей из Европы, если торговая сделка с ЕС не будет заключена. После стабилизации торговых разногласий с Китаем, Канадой и Мексикой, эта задача становится приоритетной для американского лидера.

При этом ситуация на мировых рынках на утро среды настраивает на сдержанный оптимизм – азиатские рынки торгуются «в зеленой зоне», более процента прибавляет корейский индекс после неплохих данных по ВВП за 4кв. (+1,2% кв./кв. после +0,4% кварталом ранее). Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,4%. Вышедшие после закрытие торгов финрезультаты IBM, United Airlines и Netflix не разочаровали.

Сегодня в центре внимания сообщения с продолжающегося экономического форума в Давосе. Из макроэкономической статистики отметим выход данных по продажам на вторичном рынке жилья в США. Рассчитываем, что коррекционные настроения на мировых рынках могут несколько ослабнуть.

Вчера индекс МосБиржи вслед за мировыми площадками перешел к снижению и в моменте уходил ниже 3200 пунктов, но к концу торгов смог отыграть большую часть потерь и закрыл «гэп» понедельника, что говорит в пользу возможного продолжения восходящей динамики на нашем рынке и закреплении в диапазоне 3200 – 3250 пунктов. Сегодня рассчитываем на консолидацию индекса у текущий уровней с попыткой возобновления роста к недавним максимумам.



Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк